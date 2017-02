Hydranten eingefroren - Feuerwehr kann nicht löschen

Bad Bentheim Beim Brand eines Einfamilienhauses in Bad Bentheim hat es mehrere Verletzte gegeben. Nach ersten Erkenntnissen kamen sechs der Bewohner mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. „Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen mangelt es an Löschwasser, so dass das Haus kontrolliert...