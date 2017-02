Göttingen Die Polizei hat im Zusammenhang mit einem möglicherweise bevorstehenden Terror-Anschlag zwei sogenannte Gefährder in Göttingen festgenommen. Ein Algerier und ein Nigerianer, die seit längerem der radikal-islamistischen Szene angehören sollen, seien in der Nacht zum Donnerstag gefasst worden, teilte die Polizei in Göttingen mit. Außerdem wurden zwölf Objekte in Göttingen und Nordhessen durchsucht. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder