Feuerwehr rettet Autofahrer bei Parkhausbrand

Großbrand im Parkhaus Osterstraße in Hannover: Dichte Rauschschwaden zogen am durch die Innenstadt. Die Polizei musste Schaulustige zurückdrängen. Ob Menschen bei dem am Dienstag in einem Fahrradladen im Erdgeschoss ausgebrochenen Feuer zu Schaden kamen, war zunächst unklar. „Alle verfügten...