Libeskind-Bau betriebsbereit - die EU-Millionen können fließen

Ein Teil des Libeskind-Bau in Lüneburg an der Leuphana Universität. Foto: Philipp Schulze/dpa

Nicht einen Tag zu früh: Das neue Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg kann fristgerecht in Betrieb genommen werden. Die Prüfer der Bauaufsicht der Stadt haben den Bau am Dienstag abgenommen und grünes Licht gegeben, wie ein Sprecher der Uni mitteilte. EU-Mittel in Höhe von rund 14 Millionen Euro wären gefährdet gewesen, wenn der von US-Stararchitekt Daniel Libeskind entworfene Bau nicht bis Ende Januar betriebsbereit gewesen wäre.

„Das neue Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg kann ab sofort genutzt werden“, teilte Leuphana-Sprecher Henning Zühlsdorff am Nachmittag mit. „Damit sind aus Sicht der Universität auch die Anforderungen für die Verwendung von Fördermitteln der Europäischen Union erfüllt.“

„Mit der erfolgreichen Bauabnahme ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Fertigstellung des neuen Zentralgebäudes der Leuphana Universität Lüneburg erreicht“, sagte Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne). „Zugleich ist sie eine wichtige Grundlage, um die EU-Förderung sicherzustellen.“ Das sei auch ein Erfolg der engen Begleitung und verbesserten Steuerung des Bauprojektes durch die Landesregierung, betonte sie.

„Ich freue mich, dass wir diese letzte Hürde jetzt genommen haben und nun wie geplant mit der Nutzung des Gebäudes beginnen können“, sagte Universitätspräsident Sascha Spoun. Bis zur feierlichen Eröffnung am 11. März gebe es noch einiges zu tun, hieß es von der Uni weiter. „Innenausbau-Firmen haben noch Restleistungen zu erbringen, die Bauendreinigung steht bevor und die Möblierung des Gebäudes beginnt“, sagte Zühlsdorff. Auch müsse das Betriebspersonal in den Umgang mit den technischen Anlagen eingewiesen werden. „Die ersten Umzüge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in das Forschungszentrum des neuen Gebäudes sind für Februar geplant“, sagte Zühlsdorff.

Das Bauprojekt hielten seine Gegner lange für nicht finanzierbar. Der Landesrechnungshof kritisierte 2011 mögliche Wettbewerbsverstöße bei der Vergabe der Fassadenverkleidung und monierte zudem, dass keine Ausschreibung erfolgt sei. Seit der Grundsteinlegung im Mai 2011 musste die Fertigstellung mehrmals verschoben werden, gestiegene Kosten gerieten wiederholt in die Kritik.

Bislang seien Baukosten in Höhe von 92,5 Millionen Euro entstanden, sagte Zühlsdorff im Dezember. Mit Blick auf letzte, noch vorhandene Risiken könnten sie am Ende die 100-Millionen-Marke knapp übersteigen. Anfang Dezember hatte der Landtag rund 15 Millionen Euro als zusätzliche Landesmittel bewilligt.

Die Oberfinanzdirektion rechnet mit Gesamtkosten von mehr als 100 Millionen Euro, ursprünglich waren sie auf knapp 58 Millionen beziffert worden. Den Löwenanteil der Baukosten tragen der Bund und das Land, die EU sowie die Stadt und der Landkreis Lüneburg. Der Bau hat eine Nutzfläche von 13 000 Quadratmetern. Die Stadt will das Audimax mit seinen 1200 Plätzen parallel als Stadthalle nutzen. dpa