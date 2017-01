Jutta Rübke leitet Aufarbeitung von Radikalenerlass

Hannover Die frühere Landtagsabgeordnete Jutta Rübke ist in Niedersachsen künftig erste Ansprechpartnerin für die Aufarbeitung von Berufsverboten aus den 70er und 80er Jahren. Die Landesregierung berief die 70-Jährige am Dienstag in Hannover zur Landesbeauftragten zu Aufarbeitung der Schicksale im...