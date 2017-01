Unfall-Fahrerin im Eisdielen-Prozess wegen Epilepsie behandelt

Ein Auto steht in Bremervörde nach einem Unfall fast fast vollständig in einer Eisdiele. Bei dem Unfall wurde zwei Personen getötet. Foto: Dathe/dpa

Im Prozess um den tödlichen Eisdielen-Unfall in Bremervörde haben Ärzte bestätigt, dass die 60-jährige angeklagte Autofahrerin über Jahre wegen Epilepsie behandelt wurde. Mit Antiepileptika-Medikamenten sollte Alkoholentzugskrämpfen vorgebeugt werden, sagte der Hausarzt der Angeklagten am Dienstag vor dem Amtsgericht Bremervörde. Im Kern des Prozesses steht die Frage, ob und inwieweit die Angeklagte bei dem Unfall im Juli 2015 fahrlässig handelte, indem sie etwa Medikamente nicht oder unregelmäßig einnahm oder von einer mögliche Fahruntauglichkeit wusste.

Es geht bei der Verhandlung ausdrücklich nicht um Vorsatz, sondern um Fahrlässigkeit. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung. Unstrittig ist laut Staatsanwaltschaft, dass bei der Frau zum Unfallzeitpunkt eine Art Bewusstseinsstörung oder -eintrübung vorlag. Bei ihr wurden damals auch keine Alkoholwerte im Blut festgestellt. Allerdings seien der Angeklagten die möglichen Auswirkungen des Alkoholentzugs bewusst gewesen: „Ohne Entzug gab es keine Gefahr für Krämpfe“, beschrieb der Hausarzt den Wissensstand der Angeklagten.

Der Mediziner berichtete, dass die Angeklagte auch nach mehrmonatigen Entziehungskuren schnell rückfällig geworden sei. Sie habe zudem unter Gleichgewichtsstörungen gelitten. Nach Angaben eines ebenfalls am Donnerstag gehörten Neurologen wurden der Frau schon 2011 Antiepileptika verschrieben. Dabei handelte es sich Carbamazepin. Im ersten Halbjahr 2015 unterzog sich die Frau nach einem Sturz und einer Schenkelhalsfraktur zwei Operationen und bekam schließlich ein künstliches Hüftgelenk. Aus der Reha wurde sie am 23. Juni - knapp zwei Wochen vor dem Unfall - entlassen.

Die Frau war am 5. Juli 2015 mit ihrem Auto mitten in das Eiscafé „Pinocchio“ in Bremervörde gerast. Bei dem Unfall waren damals ein 2-jähriger Junge und ein 65 Jahre alter Mann ums Leben gekommen sowie neun Menschen teils schwer verletzt worden. Der Prozess wird am 9. Februar fortgesetzt. Dann sollen weitere Ärzte gehört werden.

Der Unfall geriet bundesweit auch deshalb in die Schlagzeilen, weil die Arbeit der Retter am Einsatzort massiv behindert worden war. Drei Männer sollen Polizei und Sanitäter gestört haben. Einer soll versucht haben, die Bergung der Leichen zu filmen. Bei einer Rangelei mit den Gaffern waren zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die drei Gaffer müssen sich ab 7. März wegen Widerstands gegen Beamte, Körperverletzung und versuchter Nötigung vor Gericht verantworten.