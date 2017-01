Schadstoffbelastung in vielen Städten am Limit

Dicke Luft in etlichen niedersächsischen Städten und auch in Bremen: An vielen Straßen ist die Belastung mit gesundheitsgefährdenden Schadstoffen am oberen Limit oder liegt über den Grenzwerten, wie die Messwerte für 2016 ergeben haben. Betroffen sind die Städte Bremen, Braunschweig, Göttingen, Hameln, Hannover, Hildesheim, Oldenburg und Osnabrück. Dies geht aus vom Umweltbundesamt ausgewerteten Daten, die am Dienstag vorgelegt wurden, sowie den Messungen der Gewerbeaufsicht in Niedersachsen hervor. Die gute Nachricht: Die Feinstaubbelastung, die vor einigen Jahren noch Grund zur Sorge gab, liegt überall unter den Grenzwerten.

Als Ursache hoher Stickstoffdioxidbelastung in den Städten gilt vor allem der Autoverkehr, insbesondere verursacht durch alte Diesel-Autos, wie das Umweltbundesamt mitteilte. Schon seit längerem arbeiten die betroffenen Städte in Niedersachsen daher an Luftreinhalteplänen, die teils bereits zu Verbesserungen geführt haben. Im Fokus stehen insbesondere Maßnahmen, die den Verkehrsfluss verbessern und steuern. Wie ein Sprecher des für die Messungen in Niedersachsen zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes in Hildesheim erklärte, ging die Belastung in Hannover und Osnabrück zurück, Braunschweig und Göttingen sei es 2016 erstmals gelungen, die Grenzwerte exakt einzuhalten.

Mit sieben Städten hat das Umweltministerium in Hannover bereits vereinbart, dass die Pläne nun überarbeitet werden. Unabhängig davon haben Hannover, Bremen und Osnabrück bereits vor Jahren eine Umweltzone ausgewiesen, nur noch Wagen mit grüner Plakette dürfen in die City, alte Dieselstinker müssen draußen bleiben. Nicht jeder hält sich daran - so gab es in Hannover im vergangenen Jahr 7806 Anzeigen, der Trend ist spürbar rückläufig.

Drastischere Schritte für sauberere Luft, Fahrverbote - wie sie etwa für Hannover in die Überlegung gerieten - oder eine „Blaue Plakette“ für besonders saubere Autos sind bisher auf Widerstand gestoßen. Allerdings will Niedersachsen schon bald einen mehrjährigen Modellversuch mit Tempo 30 auf innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen starten, unter anderem, um die Luftverschmutzung zu verringern. Welche Straßen in welchen Städten betroffen sind, steht noch nicht fest. Einzelheiten sollen am Donnerstag kommender Woche festgelegt werden. dpa