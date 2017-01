Weiter hohe Arbeitskräftenachfrage in Niedersachsen

In Niedersachsen und Bremen erwartet die Bundesagentur für Arbeit eine weiterhin starke Nachfrage nach Arbeitskräften. Auch im ersten Monat des neuen Jahres lag sie in beiden Bundesländern erneut auf Allzeithoch-Niveau, teilte die Behörde mit. Die konkreten Arbeitslosenzahlen für den Januar stellt die Behörde an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Hannover vor. Im Dezember 2016 hatte die Arbeitslosenquote in Niedersachsen nach einem saisonal bedingten leichten Anstieg bei 5,8 Prozent gelegen.

Angesichts der stabilen Konjunktur rechnet die Bundesagentur für Arbeit auch für die kommenden Monate mit einer weiterhin hohen Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. Allerdings haben die schwer abschätzbare Entwicklung in den USA, die Umsetzung des Brexit sowie die anstehenden Wahlen in Europa die Erwartungen der Agentur zum Jahresbeginn stark gedämpft. dpa