Niedersachsen startet Projekt mit Tempo 30 innerorts

Hannover Niedersachsen will die Einführung von Tempo 30 auf innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen testen, um Lärm und Luftverschmutzung zu verringern und die Sicherheit zu erhöhen. Experten vereinbarten bei einem Treffen im Verkehrsministerium am Montag, die Wirkungen von Tempo 30 an Hauptverkehrsachsen...