Geländewagen nach Unfallfahrt in Waschanlage gekracht

Oldenburg Erst in der Waschanlage einer Tankstelle ist ein Auto nach einer spektakulären Unglücksfahrt in Oldenburg zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall am Montagmorgen wurde der 47-jährige Fahrer schwer verletzt, es entstand ein Schaden von mindestens 150 000 Euro. Der Geländewagen kam aus ungeklärter...