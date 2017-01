Sperrung der A2 in Richtung Braunschweig nach Kollision

Zu einem schweren Unfall ist es am Abend auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Braunschweig gekommen. Foto: Malte Christians/dpa

Zu einem schweren Unfall ist es am Abend um kurz vor 20 Uhr auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Braunschweig gekommen. Zwei PKW sind auf Höhe der Raststätte Zweidorfer Holz miteinander kollidiert. Laut Integrierter Feuerwehr-Leitstelle erlitten zwei Personen ein Polytrauma. Sie konnten allerdings weitestgehend ohne Hilfe den Wagen verlassen. Laut Polizei waren beide Wagen mit einer Person besetzt. Die beiden Verletzten sind per Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Braunschweig und Hannover gefahren worden. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Peine.

Die Autobahn ist zwischen der Anschlussstelle Peine-Ost und der Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel teilweise gesperrt. Auf Höhe der Raststätte Zweidorfer Holz wurde die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. Die Polizei leitet den Verkehr über den Beschleunigungsstreifen ab. Derzeit staut es sich auf drei Kilometern. Zwischenzeitlich war die Autobahn vollgesperrt.