CDU-Abgeordnete schaltet Staatsanwaltschaft ein

In der Affäre um Sozialbetrug durch Flüchtlinge an der Landesaufnahmebehörde sowie mögliche Vertuschungsversuche der Behörde will die CDU-Abgeordnete Editha Lorberg am Montag ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft Braunschweig weitergeben. Das bestätigte Lorberg unserer Zeitung. ...