19-Jährige fährt mit Auto in Personengruppe

Nordhorn Eine 19-Jährige ist mit ihrem Auto am Samstag in Nordhorn (Kreis Grafschaft Bentheim) in eine Personengruppe gefahren. Zwei Frauen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine 42-Jährige erlitt Rippenfrakturen, Prellungen und eine Schädelverletzung, eine...