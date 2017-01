Unverbesserlicher Ladendieb gefasst

Soltau Ein unverbesserlicher Ladendieb ist in Soltau binnen einer halben Stunde zwei Mal von der Polizei aufgegriffen worden. Der angetrunkene Mann sei am Samstag in der Mittagszeit zunächst in einem Supermarkt bei einem Diebstahl erwischt worden. Auf der Wache wurden seine Personalien aufgenommen und der...