Wintersportler nutzen ideale Skibedingungen im Harz

Der Harz hat am Wochenende erneut einen Besucheransturm erlebt. Bei Schneehöhen von bis zu einem Meter waren die Bedingungen für Abfahrt und Langlauf ideal. Die Parkplätze im Oberharz waren bereits am Sonntagvormittag belegt. Der Großparkplatz in Braunlage an der Wurmbergseilbahn wurde abgeriegelt und auch sämtliche Behelfsparkplätze im Ort waren besetzt, teilte ein Sprecher der Polizei in Braunlage mit. Am Torfhaus-Parkplatz ging ebenfalls nichts mehr. „Die Besucher müssen sich auf Wartezeiten einstellen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Goslar.

Die Beamten waren mit mehr Personal im Einsatz, um wildes Parken zu verhindern. Die Lage sei aber entspannt, die Zufahrtsstraßen frei. Lediglich direkt an den Zielorten staute sich der Verkehr. Während am Samstag traumhaftes Winterwetter herrschte, war es am Sonntag bewölkt und begann bei Plusgraden zu tauen.

Im Harz waren 48 von 52 Pisten geöffnet, 693 von 702 Kilometer Loipen gespurt und auch fast alle Rodelbahnen waren präpariert. Mehrere Orte boten am Wochenende Skilaufen und Rodeln unter Flutlicht an. Zudem gab es etliche Winterfeste mit Feuershow, Erlebnistouren und Iglu bauen. dpa