Sozialbetrug: CDU denkt über Untersuchungsausschuss nach

Der mutmaßliche Sozialbetrug durch Flüchtlinge in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig könnte nach Vorstellungen der CDU in einem Untersuchungsausschusses aufgearbeitet werden. „Wir werden eine umfangreiche Aktenvorlage beantragen und dann entscheiden, ob wir einen Untersuchungsausschuss dazu einberufen“, sagte CDU-Fraktionschef Björn Thümler am Freitag. Er warf Innenminister Boris Pistorius (SPD) in der Sache „organisierte Verantwortungslosigkeit“ vor.

So habe das Land die Kommunen im November 2015 angewiesen, Flüchtlinge in Notunterkünften nur „grob“ zu registrieren und zu identifizieren. Personalausweise und Reisepässe sollten erst mit der Registrierung bei der Landesaufnahmebehörde eingezogen werden. „Die Kommunen hatten die Möglichkeit, Fingerabdrücke zu nehmen, wurden aber vom Land angewiesen, dies nicht zu tun“, sagte Thümler.

Eine Braunschweiger Sonderkommission verfolgt derzeit mehr als 300 Fälle von möglichem Sozialbetrug durch Asylbewerber. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Flüchtlinge aus dem Sudan, die sich mehrfach registrieren ließen und so mehrfach Geld erhielten. Eine ehemalige Mitarbeiterin der Landesaufnahmebehörde hatte nach eigenen Angaben hunderte Verdachtsfälle dokumentiert. Sie beschuldigt die Behördenleitung, ihre Erkenntnisse ignoriert zu haben.