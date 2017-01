IHK Niedersachsen zu US-Politik: Unsicherheit steigt

Hannover Angesichts der protektionistischen Bestrebungen der neuen US-Regierung blicken Niedersachsens Unternehmen zunehmend verunsichert in die Zukunft. „Die Unsicherheit steigt, das spürt man in den Unternehmen“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der IHK Hannover, Horst Schrage, am Freitag in Hannover....