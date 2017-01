Verkehrsgerichtstag gegen Fahrverbot für Straftäter

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) lehnt das von der Bundesregierung geplante Fahrverbot für Delikte außerhalb des Straßenverkehrs ab. Der VGT sehe dafür keinen Bedarf, heißt es in der am Freitag in Goslar veröffentlichten Empfehlung an den Gesetzgeber. Das Bundeskabinett hatte kurz vor Weihnachten einen Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas (SPD) beschlossen, wonach Straftäter künftig auch den Entzug ihres Führerscheins fürchten müssen. Fahrverbote von bis zu sechs Monaten sollen als neue mögliche Sanktion künftig für alle Straftaten verhängt werden können.

Dies würde nach Überzeugung des VGT aber zu einer Ungleichbehandlung von Personen mit und ohne Fahrerlaubnis führen. Die Gerichte sollten vielmehr „das Potenzial der Geldstrafe“ ausschöpfen, in dem die Vermögensverhältnisse von Straftätern gründlich ermittelt werden. Nach Ansicht von Experten setzen die Gerichte vielfach die Höhe der Einkünfte, an der sich eine Geldstrafe orientiert, als zu niedrig an.

Ferner forderte der VGT, dass in Deutschland für den zunehmenden Fahrradverkehr überall durchgehende Radverkehrsnetze geschaffen werden. Die Infrastruktur für Radfahrer solle „generell einfach, selbsterklärend und sicher“ gestaltet werden und den Standards der Forschungsgesellschaft für Straßenbau- und Verkehrswesen entsprechen.

Der VGT forderte zudem speziell ausgebildete und ausgerüstete Fahrrad-Staffeln der Polizei für Städte mit nennenswertem Fahrradverkehr. Dies würde zu mehr Akzeptanz der Verkehrsregeln bei Rad- und Kraftfahrern führen. Außerdem solle sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass Kraftfahrzeuge künftig mit Fahrassistenten ausgerüstet werden, die Kollisionen mit Fahrradfahrern zu verhindern helfen, etwa Abbiegeassistenten bei Lkw oder Notbremsassistenten bei Autos.