Geldboten-Streik könnte Firmen vor Probleme stellen

Hannover Die Fahrer von Geld- und Werttransportern sind am Freitag in mehreren Bundesländern in einen ganztägigen Warnstreik getreten. In Niedersachsen und Bremen beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi insgesamt knapp 350 Geldboten und Mitarbeiter der Geldbearbeitung. Rund 250 zogen nach...