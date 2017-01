Die Holzernte in Niedersachsen läuft auf Hochtouren: Auf rund 330 000 Hektar Wald werden kranke und umgestürzte Bäume entfernt. Foto: dpa

Frost begünstigt Holzernte in Niedersachsen

Für die rund 500 niedersächsischen Forstwirte hat die Hochsaison der Holzernte begonnen. Erwartet wird, dass sie auch in diesem Jahr wieder eine Menge von rund 8,3 Millionen Kubikmeter Holz aus den Wäldern entfernen. Gefällt werden jüngere Bäume, die zu dicht beieinander stehen sowie Bäume, die ein bestimmtes Alter und eine festgelegte Größe erreicht haben, wie der Sprecher der Landesforsten, Stefan Fenner, mitteilte. Zudem gehe es darum, dass einzelne Baumarten nicht in Gebieten dominieren, die für Mischwälder vorgesehen sind.

Der Frost begünstige dabei die Arbeit der Forstwirte. Weil die Böden gefroren sind, würden die Waldwege nicht mit Schlamm verschmutzt und geschont. Die Erntebereiche sind während der Arbeiten großflächig abgesperrt. „Da gehen Tonnen zu Boden, wenn die Bäume gefällt werden. Für Spaziergänger besteht Lebensgefahr“, sagte Fenner.

Die Laubholzernte beginnt bereits im Oktober, wenn das Laub zu Boden fällt und endet im März. Einzelne Arten wie etwa Nadelbäume, werden aber auch im Sommer gefällt. Geerntet wird nur soviel wie auch nachwächst. Nach der Holzernte im März beginnt die Pflanzsaison bis Mai. Dann werden rund 4 Millionen junge Bäume in Niedersachsen gepflanzt, vor allem um die Laubmischwälder weiter auszubauen.

Ein Teil der Ernte, vor allem wertvolle Hölzer wie Eiche und Esche, aber auch seltenere Laubbaumarten wie Ahorn, werden auf sogenannten Holzsubmissionen versteigert. Die Bietenden geben dabei ihre Angebote schriftlich ab. Ein Großteil der Holzernte wird an andere Abnehmer verkauft und weiterverarbeitet. „Die Nachfrage hat im gesamten Gebiet in den vergangenen drei bis vier Jahren eher abgenommen“, so Fenner. Das liege unter anderem daran, dass die Winter seit etwa drei Jahren recht mild waren und gleichzeitig die Ölpreise gesunken sind.

Immer wieder kommt es in Niedersachsen auch zu Holzdiebstahl. Das bedeute einen finanziellen Verlust für die Kunden, sagte Landesforsten-Sprecher Fenner. Aus diesem Grund wurde vor vier Jahren bei den Landesforsten ein Tracking-System eingeführt. Dabei werden einzelne Holzstapel mit GPS-Sendern ausgestattet, die Alarm schlagen, wenn die Ernte abtransportiert wird. Seitdem hätte sich Zahl der Diebstähle noch einmal deutlich reduziert, zieht Fenne Bilanz.

Die Forsten bewirtschaften 330 000 Hektar der insgesamt 1,2 Millionen Hektar großen Waldflächen Niedersachsens. „Wir arbeiten daran, den Anteil der Kiefer zu verringern, um mehr Diversität zu ermöglichen“, sagte der Sprecher des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums, Manfred Böhling. Mischwälder seien naturnäher und ökologisch wertvoller.

Seit 1991 gibt es das sogenannte Löwe-Programm, das dafür sorgen soll, dass Monokulturen langfristig verschwinden und durch Mischwälder ersetzt werden, etwa im Harz oder in der Lüneburger Heide.