Pistorius räumt Pannen in Asyl-Betrugsaffäre ein

Hannover In der Affäre um Sozialbetrug von Flüchtlingen in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig hat Innenminister Boris Pistorius (SPD) Vertuschungsvorwürfe gegen die Behördenleitung und das Land zurückgewiesen. „Es hat in der LAB Braunschweig nach heutiger Kenntnis keine Vertuschung von...