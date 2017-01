Niedersachsen jagt Steuersünder

Die Zahl der Steuersünder-Selbstanzeigen ist in Niedersachsen im Vorjahr mit insgesamt 1077 wieder auf knapp unter Normalniveau gesunken. Das teilte Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) am Montag mit. Strafen und Hinterziehungszinsen bringen aber weiter Millionen in die Kassen. ...