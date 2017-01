66-Jährige bei Unfall auf A2 schwer verletzt

Bad Nenndorf Schwere Verletzungen hat eine 66 Jahre alte Autofahrerin von einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) davongetragen. Zwei weitere Beteiligte erlitten bei dem Unfall am Donnerstagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 66-Jährige war aus zunächst unbekannter Ursache von der Autobahn abgekommen und gegen einen parkenden Lastwagen auf dem Seitenstreifen gefahren. Anschließend stieß ein von hinten kommendes Fahrzeug gegen ihr Auto. Die beiden Insassen des anderen Wagens im Alter von 56 und 67 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die A2 war an der Unfallstelle für rund vier Stunden teilweise gesperrt. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder