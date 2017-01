Zwei Männer bei Verkehrsunfällen nahe Hannover getötet

Ronnenberg Bei zwei Unfällen in der Nähe von Hannover sind binnen weniger Stunden zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei Ronnenberg geriet ein 86-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache am Montagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Er stieß mit dem Fahrzeug einer 47-Jährigen und mit dem Auto eines 29 Jahre alten Mannes zusammen. Der 86-Jährige starb später im Krankenhaus. Die Frau wurde schwer, der 29-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 44 000 Euro.

Am Abend starb dann ein weiterer Mann bei einem Verkehrsunfall ganz in der Nähe. Der 54-Jährige habe wohl aus gesundheitlichen Gründen beim Rückwärtsfahren die Kontrolle über sein Auto verloren und unter anderem einen Zaunpfosten gerammt, erklärte die Polizei. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. dpa