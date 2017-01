Totes Baby in Soltau entdeckt

Soltau In einem Mehrfamilienhaus in Soltau ist ein toter Säugling entdeckt worden. Ermittler gehen davon aus, dass das Kind erstickt ist. „Eine Tatbeteiligung der Kindesmutter ist nicht auszuschließen“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die 23 Jahre alte Mutter des gut viereinhalb Monate alten Mädchens...