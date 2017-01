Ein Polizeibeamter auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover (Archivbild). Foto: Holger Hollemann/dpa

Hannover Der Bundesinnenminister will den Sicherheitsapparat zentralisieren - und das Land besser gegen Terrorgefahren rüsten. Aus den Ländern kommt Gegenwind.

Niedersachsens CDU-Chef will Sicherheitskräfte stärken

Im Kampf gegen Terror und Islamismus will der niedersächsische CDU-Landeschef Bernd Althusmann Polizei, Justiz und Verfassungsschutz stärken. „Auch der Datenaustausch ist optimierungsfähig“, sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und betonte: „Wir können da nicht nur auf den Bund setzen, das wäre etwas fahrlässig.“

Die gesetzgeberischen Möglichkeiten in Niedersachsen sind aus Sicht des Christdemokraten breit angelegt. „Da kann man mehr machen“, meinte der frühere niedersächsische Kultusminister. Neben einer verbesserten Ausstattung der Behörden hält der 50-Jährige eine bessere Bündelung der bestehenden Kräfte bei der Terrorabwehr für notwendig.

Entsprechende Vorschläge enthält ein sieben Punkte umfassendes Sofortprogramm gegen Terror und Islamismus, das Althusmann am Donnerstag (13.00 Uhr) in Hannover vorstellen will. Es seien Vorschläge, um Schwachstellen auszumerzen, meinte er.

Der Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Landtagswahl Anfang 2018 hatte zuvor einen Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zur Auflösung der Verfassungsschutzämter der Länder als nicht wegweisend bezeichnet. „Der Vorschlag war geboren aus der Analyse, dass die Länder - darunter auch Niedersachsen - Fehler gemacht haben“, erklärte Althusmann.

De Maizière (CDU) hatte sich angesichts der Terrorgefahr in Deutschland für eine bessere Koordinierung der Sicherheitsbehörden und eine übergeordnete Steuerungseinheit ausgesprochen. Dazu schlug er etwa die Stärkung des Bundeskriminalamts (BKA) und die Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten der Bundesbehörde vor. Aus den Ländern gab es viel Kritik an den Vorschlägen, auch von Unionsvertretern. dpa