Uelzen Ein 76-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Uelzen ums Leben gekommen. Der Mann habe am Mittwochnachmittag offenbar eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Ein 28 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 76-Jährigen. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß vermutlich einen Genickbruch und starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen Schock. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder