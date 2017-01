Auto prallt gegen Baum – drei Verletzte

Melle Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Melle (Landkreis Osnabrück) am Mittwochabend verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Autofahrer kam aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum und fing Feuer. Der 50 Jahre alte Fahrer, sein 32 Jahre alter Beifahrer und ein mitfahrender siebenjähriger Junge konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Der 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Der Beifahrer und das Kind wurden leicht verletzt. dpa

