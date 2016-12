Schnabelkürzen bei Legehennen ab 1. Januar verboten

Hannover Bei Millionen von Küken bleibt künftig in Niedersachsen der Schnabel dran. Im Agrarland Nummer 1 ist vom 1. Januar an das Schnabelkürzen bei Legehennen verboten. „Das Ende des Amputierens eines Teils des Schnabels ist ein wichtiger Meilenstein für den Tierschutz in der Nutztierhaltung“, sagte...