Kommunen fordern Nachbesserungen bei Ladenöffnungsgesetz

Das von Rot-Grün geplante neue Ladenöffnungsgesetz für Niedersachsen ist aus Sicht des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes ungerecht. Es bevorzuge eindeutig Hannover und Braunschweig als einzige Städte mit Stadtbezirken, sagte Verbandssprecher Thorsten Bullerdiek der Deutschen Presse-Agentur. Braunschweig erhalte nach dem Entwurf die Möglichkeiten an 19 Sonntagen im Jahr zusätzlich die Geschäfte zu öffnen, Hannover an 13 Sonntagen. „Dass Kaufkraft aus dem Umland in die beiden Großstädte verlagert wird ist absehbar und nicht hinnehmbar. Hier muss die Landesregierung nachbessern“, forderte Bullerdiek.

Dem Gesetzentwurf zufolge soll in Zukunft eine Öffnung der Läden an allen Feiertagen sowie am 27. Dezember ausgeschlossen sein. Es gehe darum, einen ausgewogenen Ausgleich zwischen dem Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe im Sinne der Beschäftigten und den Interessen des Einzelhandels sicherzustellen, sagte Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) nach dem Kabinettsbeschluss zur Ladenöffnung im November.

Zudem soll ein neues Genehmigungssystem für die verkaufsoffenen Sonntage eingeführt werden. Es sieht grundsätzlich vier Genehmigungen pro Jahr für das gesamte Gemeinde- oder Stadtgebiet vor. Zusätzlich soll es eine Genehmigung pro Jahr für einzelne Verkaufsstellen sowie eine Öffnungsmöglichkeit pro Jahr je Stadtbezirk geben, wenn diese Öffnung kommunalen Entwicklungszielen dient. Diese Ausnahmen kritisiert der Städte- und Gemeindebund.

„Wir erwarten an Stelle einer reinen Bevorzugung der Großstädte eher ein Konzept zur Verbesserung der Situation inhabergeführter Betriebe auf dem Land und in der Stadt“, sagte Bullerdiek. Es fehle an geeigneten Instrumenten, diesen Betrieben zumindest gleiche Chancen wie Großbetrieben und Ketten zu eröffnen. Auch die Gewerkschaft verdi hatte den Gesetzentwurf bereits kritisiert.