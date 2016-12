Foto zeigt ersten Wolf bei Hameln – Weil für Regulierung

Ein Wolf trägt in Afferde bei Hameln einen Waschbär im Maul. Gut 80 Wölfe streifen derzeit wohl quer durch Niedersachsen. Foto: Thomas Fietzek/dpa

Hameln Wölfe waren 2016 ein großes Thema in Niedersachsen. Nach dem Abschuss von „Kurti“ könnten 2017 weitere Wölfe ins Visier geraten.

Wölfe in Niedersachsen haben auch 2016 wieder für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt. Die Debatte um ihren Schutz oder ihre Vertreibung bis zur Jagd auf gefährlich geltende Tiere bewegte im vergangenen Jahr Tierschützer, Halter von Nutztieren und die Politik. Inzwischen werden immer mehr Details auf speziellen Informationsseiten wie dem Wolfsportal gesammelt. So streifen nach Schätzung von Experten derzeit gut 80 Wölfe quer durch Niedersachsen. Acht Rudel und drei Einzeltiere sind nach Angaben des Landesbetriebs NLWKN in diesem Jahr nachgewiesen. Hinweise auf ein neuntes Rudel gibt es im Raum Visselhövede (Kreis Rotenburg/Wümme).

Die Rudel wurden vor allem im Osten des Landes gesichtet. In dieser Woche war aber auch erstmals ein Wolf im Raum Hameln beobachtet worden. Der Schnappschuss eines Fotografen zeigt das Tier mit einem erlegten Waschbär im Maul. Die übliche Beute der Wölfe besteht sonst eher aus Reh-, Rot- oder Schalenwild. Nach wenigen Sekunden war der Wolf wieder geflüchtet. Der Fotograf hatte ihn zunächst für einen freilaufenden Schäferhund gehalten.

Unterdessen hat sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) für eine stärkere Regulierung des Wolfsbestandes in Niedersachsen ausgesprochen. Bei Problemwölfen sollte es demnach größere Spielräume geben. Das Thema könnte auch im Bundesrat zur Sprache kommen, sagte Weil.

Auch Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) forderte in der „Neuen Presse“ eine Überarbeitung der Vorschriften beim Umgang mit gefährlichen Wölfen. Diese müssten notfalls erschossen werden, wenn andere Maßnahmen versagten. Das Ministerium sei im Gespräch mit Schäfern und Herstellern von Zäunen, um bessere technische Lösungen zum Schutz von Nutztieren zu finden.

Nachdem in jüngster Zeit mehrfach Schafe und andere Nutztiere von Wölfen gerissen wurden, hatten Nutztierhalter immer wieder eine schärfere Regulierung der Wolfsbestände gefordert. Unlängst demonstrierten sie mit toten Tieren vor dem Landtag in Hannover. Wenzel hatte angekündigt, schnellere Beratung und praktische Unterstützung für Tierhalter zum Schutz ihrer Herden anzubieten. „Fakt ist aber auch, dass eine rechtzeitige Vorsorge der Weidehalter unabdingbar ist“, sagte Wenzel. Der Minister rückte aber immer die Schutzmaßnahmen gegen Wolfsattacken in den Mittelpunkt.

Im April hatten die Behörden den seit Monaten auffälligen Problemwolf „Kurti“ bei Bad Fallingbostel im Heidekreis erschießen lassen. Das Tier hatte sich Menschen bis auf wenige Meter genähert und soll einen Hund gebissen haben. dpa