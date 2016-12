Jahr der Extreme bewegt Niedersachsens Bürger zum Parteieintritt

Die Menschen in Niedersachsen treten wieder verstärkt in politische Parteien ein. „Insgesamt stellen wir einen erhöhten Grad der Politisierung und des Interesses an den politischen Entwicklungen fest“, sagte SPD-Generalsekretär Detlef Tanke. Vor allem die AfD gewann in diesem Jahr deutlich dazu. Die Grünen in Niedersachsen hatten Ende November so viele Mitglieder wie nie zuvor und auch die FDP freut sich darüber, dass es bei ihr aufwärtsgeht. CDU und SPD verzeichneten unter dem Strich zwar ein Minus zwischen 0,5 und 1,3 Prozent, bewerten ihre Entwicklung aber als stabil.

Unter anderem die Kommunalwahlen im September hätten viele Menschen zum Eintritt in eine Partei bewogen, hieß es von CDU und Grünen. Auch das Erstarken von rechtspopulistischen Tendenzen in Deutschland war für Menschen in Niedersachsen ein Grund, bei SPD, Grünen oder FDP Mitglied zu werden.

„Rechtspopulisten verunsichern die Menschen und schüren Ängste. Dem müssen wir etwas entgegenhalten und das tun viele Menschen“, sagte Tanke. FDP-Generalsekretär Robert Unkelhäusser erklärte: „Natürlich gab es auch Eintritte, um zu zeigen, dass es sehr wohl eine demokratische Alternative zur AfD gibt, die Anzahl steht aber in keiner außergewöhnlichen Relation zu anderen Eintrittsgründen.“

Stärkste Partei in Niedersachsen bleibt die CDU. Sie hatte nach den aktuellsten verfügbaren Zahlen Ende August 61 078 Mitglieder, das waren 321 weniger als ein Jahr zuvor. 2249 traten aus oder wurden aus Altersgründen von Familienangehörigen abgemeldet. Letzteres komme leider häufig vor, sagte Parteisprecher Ralph Makolla. „Die sehr stabile Mitgliederentwicklung hängt sicherlich mit den Kommunalwahlen zusammen“, betonte Makolla. Es sei gelungen, mehrere Tausend Bürger für eine Kandidatur zu begeistern, die bis dahin nicht CDU-Mitglied gewesen seien. Viele seien aus diesem Anlass in die Partei eingetreten.

Die SPD in Niedersachsen verlor 2016 etwa 1,3 Prozent Mitglieder, die Zahl sank auf 56 937 Ende November. Generalsekretär Tanke sagte, die schrumpfenden Mitgliederzahlen seien auch auf Sterbefälle zurückzuführen. „Die Zahlen zeigen aber ebenso: Die Austritte sind insgesamt zurückgegangen.“ Die Entwicklungen in der Weltpolitik, etwa die Wahl des US-Präsidenten, aber auch das Erstarken von nationalistischen und populistischen Tendenzen in Deutschland habe viele Menschen zu einem Eintritt in die SPD bewogen. „Deshalb ist es in diesen Zeiten umso wichtiger, dass alle etablierten Parteien Haltung zeigen.“

Die Grünen in Niedersachsen freuten sich Ende November über ein „historisches Allzeithoch“ bei den Mitgliederzahlen von 6559, das waren fast 5 Prozent mehr als Ende vergangenen Jahres. „Die Gründe für einen Parteieintritt werden nicht erfasst, wir können aus unserer Erfahrung der vergangenen Jahren aber sagen, dass sicher die Kommunalwahl neue Mitglieder mobilisiert hat“, teilte Parteisprecherin Heike Köhn mit. Auch die Urwahl, mit der die Grünen ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 ermitteln wollen, habe viele Interessierte zum Eintritt mobilisiert.

Die FDP in Niedersachsen verbuchte 2016 ein Mitgliederplus von rund 3,5 Prozent auf 5273 Ende November. „Die FDP wird immer deutlicher in unserer Parteienlandschaft vermisst, je länger die Große Koalition in Berlin das Land verwaltet“, sagte FDP-Landesgeschäftsführer Unkelhäusser. Bei den Liberalen war vor allem die Forderung nach einer Legalisierung von Cannabis ein Grund für Menschen, in die Partei ein- oder auszutreten. Cannabis soll nach dem Willen der niedersächsischen FDP an Erwachsene frei verkauft werden dürfen, für Minderjährige aber weiterhin verboten bleiben.

Die AfD in Niedersachsen schnitt zwar bei den Kommunalwahlen nicht so stark wie bei Wahlen in anderen Bundesländern ab, konnte sich aber auch hier über ein klares Mitgliederplus freuen. Verbucht wurde in diesem Jahr ein Zuwachs von rund 47,6 Prozent auf 2307 Mitglieder. Rund 20 Mitglieder seien aus der AfD wieder ausgetreten. „Begründet wurden nahezu alle Austritte damit, dass man weiterhin der AfD gewogen sei, sie auch weiterhin wählen wolle, jedoch aufgrund der medialen Negativberichterstattung über die AfD persönliche, gesellschaftliche sowie berufliche Repressalien befürchtet werden und man sich daher notgedrungen zurückziehen müsse“, teilte AfD-Sprecher Daniel Biermann mit. dpa