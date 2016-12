Sieg und Niederlage liegen manchmal ganz nah beieinander

Eine junge Sängerin mit einem Faible für schrille Outfits. Ein Turner, der bei den Olympischen Spielen nach einem Bänderriss trotz Schmerzen seine Übung bis zum Ende durchzieht. Und eine Ministerin, die ihren Doktortitel behalten darf und nun in der CDU weiterhin für höhere Ämter gehandelt werden kann. Sie alle gehören zu den Menschen, die 2016 in Niedersachsen und Bremen zu den Gewinnern zählten. Doch es gab auch Verlierer - die Beschäftigten von VW etwa, die als Folge des Dieselskandals in den kommenden Jahren mit Personalabbau und Einsparungen rechnen müssen.

DIE GEWINNER IM NORDEN 2016:

BERND ALTHUSMANN (50): Erst im Frühsommer 2016 kam der CDU-Politiker nach drei Jahren in Namibia zurück nach Deutschland. Danach stand schnell stand fest, dass der frühere niedersächsische Kultusminister der neue starke Mann in der CDU werden soll. Im November wurde Althusmann zum Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Union gewählt. Nun hofft er darauf, 2018 neuer Ministerpräsident zu werden und Stephan Weil (SPD) abzulösen.

KARSTEN DANZMANN (61) und BRUCE ALLEN (57): Die beiden Physiker aus Hannover sind an einer Entdeckung beteiligt gewesen, die als nobelpreiswürdig gilt: Sie gehörten zu einem Forscherteam, das am ersten Nachweis der von Albert Einstein vorhergesagten Gravitationswellen beteiligt war. In diesem Jahr gab es für die Wissenschaftler zwar schon einige Auszeichnungen, den Nobelpreis aber noch nicht. „Dieses Jahr war ein unglaubliches Jahr für uns“, sagt Danzmann, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Hannover.

ANDREAS TOBA (26): Der Turner aus Hannover war der Held der Deutschen bei den Olympischen Spielen im Sommer in Rio. Bei einer Bodenübung zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Dennoch turnte er danach unter Schmerzen am Pferd weiter und hatte damit großen Anteil am Erreichen der Finalteilnahme der deutschen Turnerriege. Danach wurde er in den deutschen Medien gefeiert. Nun peilt er als nächstes großes Ziel die Olympischen Spiele 2020 in Tokio an.

URSULA VON DER LEYEN (58): Monatelang musste die Ministerin um ihren Doktortitel bangen. Hätte sie ihn verloren, wäre es wohl aus gewesen mit ihrer Karriere. Doch seit März steht fest: Von der Leyen darf ihren Titel behalten. Die Medizinische Hochschule Hannover hatte die Doktorarbeit der Verteidigungsministerin überprüft und dabei zwar Plagiate festgestellt, aber keine Täuschungsabsicht. Die aus der Region Hannover stammende von der Leyen kann seitdem weiterhin als potenzielle Nachfolgerin von CDU-Chefin Angela Merkel gehandelt werden - sollte die jemals aufhören.

GEWINNER ODER VERLIERER?

JAMIE-LEE KRIEWITZ (18): Für die junge Frau aus Springe bei Hannover lagen Gewinnen und Verlieren in diesem Jahr nah beieinander. Für ihre Musik unterbrach sie sogar die Schule: Im Februar gewann Jamie-Lee im Alter von 17 Jahren den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest. Im Mai in Stockholm kam der Auftritt der Sängerin mit den schrillen Outfits dann nicht mehr an: Dort belegte die junge Frau nur den letzten Platz. Weil am Tag des ESC-Finales im Tierpark in ihrer Heimatstadt Springe ein kleiner Elch zur Welt kam, trägt das Tier nun den Namen Jamie-Lee.

DIE VERLIERER IM NORDEN 2016:

NIELS STOLBERG (56): Der Ex-Reeder war 2006 „Unternehmer des Jahres“ in seiner Heimatstadt Bremen. Seit Januar muss sich er sich am Landgericht der Hansestadt wegen der Pleite seiner Reederei Beluga verantworten. Stolberg soll Bilanzen geschönt, Rechnungen gefälscht und Investoren hintergangen haben. Ein Urteil gibt es bisher nicht.

KURTI: Monatelang galt das Tier als „Problemwolf“, sein Verhalten als auffällig. Ende April dann wurde Kurti in der Lüneburger Heide erschossen. Er war der erste Wolf in Deutschland, der wegen Verhaltensauffälligkeiten im staatlichen Auftrag getötet wurde. Kurti soll zuvor eine Frau mit Kinderwagen und Hund verfolgt haben, auch eine Attacke auf einen Hund beim Spaziergang einer Familie im Kreis Celle soll auf Kurtis Konto gegangen sein.

HANNOVER 96: Nach 14 Jahren in der 1. Bundesliga steigt der Fußballverein Hannover 96 wieder in die 2. Liga ab - seit dem 24. April 2016 ist daran nicht mehr zu rütteln gewesen. Trainer Daniel Stendel steigt zwar mit ab, hat aber kaum Anteil an den schlechten Leistungen der Mannschaft und bleibt deshalb im Amt. Hannover steht zur Winterpause auf Platz 2 und kann sich Hoffnungen auf den Wiederaufstieg im nächsten Sommer machen.

56-JÄHRIGER MANN AUS HILDESHEIM: Das Missgeschick des Jahres klingt fast wie erfunden, aber die Polizei hält die Geschichte des Mannes für glaubwürdig: Der Pechvogel verlor im März während einer Autofahrt in der Hildesheimer Innenstadt einen Briefumschlag mit 100 000 Euro, den er auf sein Wagendach gelegt hatte. Er wollte das Geld zur Bank bringen, vergaß es aber, weil er noch andere Dinge ins Fahrzeug einlud. Der Mann setzte zwar eine Belohnung von 10 000 Euro aus, trotzdem meldete sich kein Finder.

BREMER LANDESBANK: Die Bank mit rund 1000 Beschäftigten gerät wegen fauler Kredite in Schieflage und verliert ihre Eigenständigkeit. Ab Januar 2017 wird die BLB eine 100-prozentige Tochter der NordLB, Bremen verkauft den Landesanteil von 41 Prozent. Für das kleinste deutsche Bundesland ist das ein Prestigeverlust. Außerdem fürchte die Politik in Bremen, ihren Einfluss auf die Entscheidungen der Bank zu verlieren.

VW-BESCHÄFTIGTE: Die rund 110 000 VW-Beschäftigten in Niedersachsen sind die Verlierer des Abgasskandals. In einem Zukunftspakt haben Management und Betriebsrat ausgehandelt, dass bis 2025 an den deutschen VW-Standorten bis zu 23 000 Jobs wegfallen sollen. Der Autobauer will dies ohne betriebsbedingte Kündigungen schaffen, etwa über stärkere Nutzung von Altersteilzeit. Den Beschäftigten bleibt nur die Hoffnung, dass dies auch so gelingt.