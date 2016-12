Feuer in Scheune richtet 100 000 Euro Schaden an

Voltlage Ein Feuer in einer Scheune in Voltlage im Landkreis Osnabrück hat ein Schaden von rund 100 000 Euro angerichtet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der Brand am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages gelegt. Mehrere Spuren deuteten auf Brandstiftung hin, sagte ein Polizeisprecher am...