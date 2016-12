Feuer in Großbäckerei fordert hohen Schaden

Lehrte Die Produktionshalle einer Großbäckerei in Lehrte ist in Flammen aufgegangen. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, der Schaden liegt nach Angaben der Feuerwehr in mindestens siebenstelliger Höhe. Den bisherigen Ermittlungen...