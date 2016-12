Brocken ohne Schnee

Der Brocken ist das zweite Jahr in Folge zu Weihnachten ohne weiße Pracht geblieben. Am ersten Weihnachtsfeiertag hätten dichter Nebel, zwei Grad Plus und Orkanböen mit 100 bis 110 Stundenkilometern geherrscht, sagte Wetterbeobachter Marc Kinkeldey am Sonntag auf dem Brockenplateau in 1141 Metern...