Schlägerei, Streit, Einbruch – hier war es nicht besinnlich

Die Polizei hatte in der Heiligen Nacht einige Einsätze in Niedersachsen (Symbolbild). Foto: Archiv/dpa

Due gute Nachricht vorweg: In unserer Region verlief das Weihnachtsfest ruhig. Weder Polizei noch Feuerwehr berichteten von einem erhöhten Einsatzaufkommen. Das war aber nicht überall in Niedersachsen der Fall. Mehrere Familien haben über die Weihnachtstage wegen gewalttätiger Streitigkeiten die Polizei zu Hilfe gerufen.

In Buchholz (Landkreis Harburg) würgte ein 40 Jahre alter Mann seine zehn Jahre ältere Lebensgefährtin in der Nacht zu Heiligabend im Streit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide seien sehr betrunken gewesen.

Auch in anderen Orten musste die Polizei ausrücken. „An Weihnachten kann man sich oft nur schlecht aus dem Weg gehen“, sagte eine Polizeisprecherin in Osnabrück. Außerdem seien die Erwartungen an ein schönes Weihnachtsfest oft besonders hoch - das könne zu Enttäuschungen führen. Oft sei auch Alkohol im Spiel, sagte die Sprecherin. Auch in Osnabrück rücke die Polizei über Weihnachten häufiger wegen häuslicher Gewalt aus als in anderen Jahreszeiten.

Disko-Streit mündet in Massenschlägerei

Nach einer harmlosen Rempelei in einer Diskothek haben sich mehrere Dutzend junge Männer in Melle (Landkreis Osnabrück) eine Massenschlägerei geliefert. Partygänger aus Hannover und Ostwestfalen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren waren am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages in einem Club aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte. Nach der Rempelei gegen eine junge Frau hätten sich einige Männer zunächst angepöbelt und seien dann nach ihrem Rauswurf aus der Disco aufeinander losgegangen.

Unter anderem schlugen sie mit Porzellantassen aufeinander ein, die der Diskobetreiber als Gastgeschenk verteilt hatte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz, um die Streithähne zu trennen. Etwa zehn Menschen wurden verletzt, drei Männer mussten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Beteiligte.

Einbrecher stehlen Weihnachtsgeschenke

Diese bittere Geschichte trug sich in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) zu. Einbrecher haben einem älteren Ehepaar das Weihnachtsfest verdorben. Die Täter stiegen an Heiligabend in das Haus des Paares ein und stahlen hochwertige Weihnachtsgeschenke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner waren während des Diebstahls nicht zu Hause. Einer Sprecherin der Polizei Osnabrück zufolge gab es an Heiligabend und in der Weihnachtsnacht zahlreiche Einbrüche.

Auch im Landkreis Gifhorn kam es am Samstag zu einem Einbruch.

dpa/red