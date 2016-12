Weniger Tote auf niedersächsischen Straßen

Hannover Auf Niedersachsens Straßen kamen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 354 Menschen ums Leben. Das waren 19 Verkehrstote weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Mit dem Rückgang liegt Niedersachsen im bundesweiten Trend. In ganz Deutschland verloren zwischen Januar und Oktober 2744 Menschen ihr Leben - das waren 4,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten blieb in Niedersachsen in diesem Jahr nahezu unverändert. Rund 35 800 Menschen erlitten bei Unfällen bis Oktober Verletzungen - 0,1 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2015. dpa

