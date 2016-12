Polizei erhöht Präsenz auf Weihnachtsmärkten in Niedersachsen

Auf den Weihnachtsmärkten in Niedersachsen und Bremen erhöht die Polizei ihre Präsenz nach dem mutmaßlichen Terroranschlag von Berlin. Wie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag ankündigte, werde die Polizei mit den Weihnachtsmarkt-Betreibern prüfen, inwieweit technische und andere Maßnahmen für mehr Sicherheit verbessert werden können. Auch die Bremer Behörden prüften weitere Sicherheitsvorkehrungen.

Pistorius appellierte an die Bevölkerung, nach dem Motto „Jetzt erst recht!“ auf die Weihnachtsmärkte zu gehen. Er selbst werde dies auch tun. „Eine Reaktion wäre definitiv die falsche: Die Schließung der Weihnachtsmärkte. Denn dann hätten die feigen Terroristen ihr Ziel erreicht.“ Die Innenminister von Bund und Ländern hätten sich in einer Telefonkonferenz darauf verständigt, die Weihnachtsmärkte geöffnet zu lassen. In Braunschweig zeigte die Polizei am Montagabend bereits mehr Präsenz als sonst. Auch auf den Weihnachtsmärkten in Hannover wurde die Sicherheit bereits erhöht.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rief dazu auf, sich dem Terror entgegenzustellen. „Terroristen wollen Angst und Schrecken verbreiten“, sagte Weil. „Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Freiheit und unser Leben nicht durch Verbrecher einschränken lassen. Wir dürfen den Terroristen nicht den Triumph über unsere Freiheit und unser geselliges Miteinander geben.“ Weil und auch Pistorius sprachen den Opfern und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

Wie Hannovers Landesbischof Ralf Meister sagte, drohe die weihnachtliche Botschaft „Fürchte dich nicht“ angesichts von so viel Gewalt unsere Herzen nicht mehr zu erreichen. „Ich hoffe, dass die Debatten über Sicherheit und die Verteidigung unserer freien Gesellschaft gegen Gewalt und Terrorismus die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit behalten.“

Der Landesverband der Muslime verurteilte den Berliner Anschlag ebenso wie die Angriffe auf eine Moschee in Zürich und den russischen Botschafter in der Türkei. „Diese Taten können durch nichts, weder durch eine Religion, noch durch Politik, gerechtfertigt werden, sie sind barbarische Attentate auf unschuldige Menschen und auf unsere Gesellschaft“, sagte der Landesverbands-Vorsitzende Recep Bilgen. dpa