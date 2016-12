Weil: Niedersachsen hat die höchste Rückführungsquote

Hannover Rund 15 000 Asylbewerber werden bis zum Jahresende Niedersachsen verlassen haben. Die meisten von ihnen kehren freiwillig in ihre Heimat zurück

Niedersachsen wird Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zufolge in diesem Jahr voraussichtlich unter den Bundesländern die höchste Rückführungsquote bei Flüchtlingen haben. „Wir rechnen damit, dass wir am Ende des Jahres etwa 2000 Menschen abgeschoben haben werden, und zwischen 12 000 und 13 000 freiwillig zurückgekehrt sind“, sagte Weil. Die Zahl von 15 000 Rückkehrern sei bemerkenswert. „Damit sind wir wahrscheinlich das Bundesland unter 16, das die meisten Ausreisen hat.“ Dies gelte proportional, denn ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen mit einer mehr als doppelt so großen Bevölkerung habe auch höhere absolute Rückkehrerzahlen.

Die freiwillige Ausreise sei für die Betroffenen weniger einschneidend und für den Staat wirtschaftlich günstiger, sagte Weil. Niedersachsen sei in diesem Bereich sehr aktiv. „Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger dies auch von uns erwarten.“ Dieser Erwartung wolle man ohne überflüssige Härten entsprechen. „Die Rückkehrhilfen sind tatsächlich eine Hilfe für die betroffenen Menschen. Sie sollen nicht ins Bodenlose fallen.“

Laut Weil beteiligt sich Niedersachsen an sieben verschiedenen Programmen und Projekten für Rückkehrer. Im Rahmen des von Bund und Ländern finanzierten Rückkehrförder- und Starthilfeprogramms (REAG) waren nach Angaben des Innenministeriums bis Ende Oktober 7677 Anträge bewilligt worden. Die Zahlen für November liegen noch nicht vor. Hinzu kommen in diesem Zeitraum weitere 2867 von den Kommunen gemeldete freiwillige Ausreisen ohne Förderung aus diesem Programm. Somit seien es bereits bis Ende Oktober 10 544 freiwillige Ausreisen gewesen, teilte die Landesregierung mit. Bis Ende November wurden 1848 Asylbewerber abgeschoben.

Derzeit würden etwa zwei Drittel aller Asylverfahren positiv beschieden, sagte Weil. Da das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im kommenden Jahr noch mehr Fälle zum Abschluss bringen werde, werde sowohl die Zahl der positiven wie auch die Zahl der negativen Entscheidungen steigen. Daher wolle Niedersachsen seine Rückkehrerberatung im kommenden Jahr intensivieren. Momentan bieten zwei Träger, die Arbeiterwohlfahrt Hildesheim und das Raphaels-Werk Hannover solche Beratungen für Heimkehrwillige an. dpa