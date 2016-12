Verlorenes Reserverad löst tödlichen Unfall auf A7 aus

Seesen Nach einem tödlichen Unfall auf der A7 in Südniedersachsen sucht die Polizei nach einem Lkw-Fahrer. Sein Laster hatte am Dienstagmorgen zwischen Echte im Kreis Northeim und Seesen ein Reserverad verloren, das den folgenschweren Unfall auslöste.

Ein nachfolgender Kleintransporter kam nach Angaben der Polizei wegen des auf der Straße liegenden Rades von der Fahrbahn ab. Der Transporter touchierte mehrere Bäume, überschlug sich und stürzte eine sechs Meter tiefe Böschung hinab. Der 54 Jahre alte Fahrer aus Göttingen wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die A7 musste wegen der Bergungsarbeiten in Richtung Norden für mehrere Stunden gesperrt werden. dpa