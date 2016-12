59 Menschen in Niedersachsen an Drogen gestorben

Hannover Die Zahl der Rauschgifttoten in Niedersachsen ist gesunken. Im Jahr 2016 sind bis Ende November 59 Menschen an Drogen gestorben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover mit. Im Vorjahr waren im gleichen Zeitraum 67 Opfer registriert worden. Die Gesamtzahl der Drogentoten werde auch am Ende...