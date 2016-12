Vechta Zum zweiten Mal hat sich der Verdacht der gefährlichen Vogelgrippe im Herzen der deutschen Geflügelmast in Niedersachsen bestätigt. Bei einem betroffenen Putenmastbetrieb in Damme im Kreis Vechta wurde das hoch ansteckende Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen, bestätigte das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Mittwoch. Außer den 8000 Tieren in dem Betrieb selber wird weiteres Geflügel auf Nachbarhöfen getötet werden müssen. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder