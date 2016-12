Autofahrer fährt Kleinkind an und begeht Fahrerflucht

Hannover Ein Autofahrer hat in Lehrte in der Region Hannover einen kleinen Jungen angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der knapp zwei Jahre alte Junge bei dem Zusammenstoß am Dienstag schwer verletzt. Der Junge hatte von der Mutter unbemerkt das Haus verlassen und am Straßenrand gespielt. Dort wurde er von einem dunklen Kleinwagen erfasst. Der Fahrer flüchtete danach. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. dpa

