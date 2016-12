Bad Harzburg dreht das Wasser ab

Ungewohnte Hektik am Dienstagvormittag in der Bad Harzburger Innenstadt – kurzfristiger Ortstermin von Stadt, Stadtwerken, Verkehrsbetrieben, Polizei und Tiefbaufirma. Dann das Ergebnis, verkündet von Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Vollrodt: In Teilen der Innenstadt wird die Wasserzufuhr in der...