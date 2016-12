Betrunkener sucht in Braunschweig die Reeperbahn

Braunschweig Ein 61-jähriger Betrunkener hat in der Nacht zu Sonntag in Braunschweig die Hamburger Reeperbahn gesucht. Beamte hatten den Mann aus Ostfriesland an einer Bushaltestelle entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei der Meinung gewesen, in Hamburg zu sein. Statt auf die Hamburger...