Mann stirbt bei Unfall mit gestohlenem Auto

Bad Salzdetfurth Bei einem Autounfall mit einem gestohlenen Wagen ist am Samstagmorgen in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ein Mann gestorben. Der Fahrer sei mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen brannte vollständig aus, daher ist die...