Ein Toter bei Frontalzusammenstoß auf der B65

Hannover Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B65 bei Bantorf (Region Hannover) ist am Samstag ein Mann getötet worden. Er wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb noch am Unfallort, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Fahrer des anderen Wagens und sein ebenfalls im Auto sitzendes Kind wurden nur leicht...