Gasleck in Osnabrück

Osnabrück Eine defekte Gasleitung hat in Osnabrück einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Das betroffene Einfamilienhaus und die umliegenden Gebäude wurden am Samstag vorübergehend evakuiert, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Am Mittag sei das Leck abgedichtet worden. Bei dem Vorfall habe es...