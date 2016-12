Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Bienenbüttel Ein 26-Jähriger ist bei einem Autounfall in Bienenbüttel im Landkreis Uelzen in der Nacht zu Samstag schwer verletzt worden. Der Wagen des Mannes kam beim Überholen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer wurde schwer verletzt in...